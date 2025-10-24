FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Nordex haben ihre jüngste Kurskorrektur am Freitag um 3 Prozent ausgeweitet auf 22,18 Euro. Von ihrem Jahreshoch Mitte des Monats kamen die Papiere des Herstellers von Windkraftanlagen damit inzwischen um fast 10 Prozent zurück.

Die Experten der Investmentbank Oddo BHF sehen nach dem insgesamt hervorragenden Lauf im Gesamtjahr nur noch wenig Luft nach oben. Ihr Kursziel bleibt mit 25 Euro knapp über dem Jahreshoch, ihre Kaufempfehlung strichen sie. Längerfristig sehen die Experten eher Geschäftsrisiken. Dabei liege die Aktienbewertung inzwischen nicht mehr unter dem historischen Schnitt. Eine Verschnaufpause der Aktien sei da nicht zu viel verlangt, hieß es.

Nordex-Aktien haben sich 2025 in der Spitze mehr als verdoppelt und liegen auch jetzt noch 97 Prozent im Plus./ag/jha/