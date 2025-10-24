© Foto: JOHN ANGELILLO - newscom

Vor dem US-Inflationsbericht steigt die Spannung. JPMorgan rechnet mit heftigen Ausschlägen - ein zu starker Preisschub könnte das bullishe Narrativ zerstören und die Börsen ins Wanken bringen.Heute sind alle Augen auf den US-Verbraucherpreisindex (CPI) gerichtet. Laut dem Trading Desk von JPMorgan könnte der Bericht zum Zünglein an der Waage werden - zwischen Entspannung und Rückschlag an den Märkten. Die Bank rechnet damit, dass der Kern-CPI, der Energie- und Lebensmittelpreise ausklammert, gegenüber August um 0,3 Prozent und im Jahresvergleich um 3,1 Prozent steigt. Der Markt preist derzeit fast vollständig eine Zinssenkung der Federal Reserve um 25 Basispunkte in der kommenden Woche …