Vancouver, British Columbia - 23. Oktober 2025 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") (NYSE American: GROY) freut sich, seine vorläufigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 sowie Einzelheiten zu den entsprechenden Quartalsberichten und der damit verbundenen Telefonkonferenz bekannt zu geben. Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben.

Vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2025

Gold Royalty hat im dritten Quartal 2025 einen Rekordumsatz sowie einen Rekordwert bei Gesamtumsatz, Erlösen aus Landvereinbarungen und Zinsen* erzielt. Der Gesamtumsatz, die Erlöse aus Landverträgen und die Zinsen* stiegen im dritten Quartal 2025 gegenüber dem dritten Quartal 2024 um etwa 76 % auf 4,6 Millionen US-Dollar (Umsatz von 4,1 Millionen US-Dollar), was 1.323 Goldäquivalentunzen ("GEOs")* entspricht. In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 stiegen der Gesamtumsatz, die Erlöse aus Landverträgen und die Zinsen gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2024 ebenfalls um 40 % auf einen Rekordwert von 12,6 Millionen Dollar (Umsatz von 11,1 Millionen Dollar), was 3.918 GEOs entspricht.

David Garofalo, Vorsitzender und CEO von Gold Royalty, kommentierte: "Das rekordverdächtige dritte Quartal hat unser branchenführendes Umsatzwachstum aus einem zunehmend diversifizierten Portfolio an Cashflow-starken Lizenzgebühren und Streams weiter konkretisiert, einschließlich der fortgesetzten Hochfahrphase neuer groß angelegter, langlebiger Minen in Côté, Vareš und Borborema. Darüber hinaus konnten wir dank eines weiteren Quartals mit positivem freien Cashflow unsere Schulden reduzieren und sind weiterhin auf dem besten Weg, bis Ende 2026 im Wesentlichen schuldenfrei zu sein."

Der starke Cashflow wurde durch die operative Leistung unserer Lizenzgebührenanteile in Borden (Porcupine Operations), Borborema, Côté und Cozamin sowie durch den rasch steigenden Goldpreis getrieben. Während die neue Mine in Vareš Gold Royalty im Jahr 2025 bislang bedeutende Kupfereinnahmen beschert hat, wird der Übergang zum neuen Eigentümer DPM Metals kurzfristig einen Fokus auf die Intensivierung der Untertageerschließung legen, um ab der zweiten Hälfte des Jahres 2026 und darüber hinaus eine stärkere Produktion zu erzielen. Infolgedessen erwartet das Unternehmen derzeit für 2025 eine Gesamtmenge an GEOs, die etwa am unteren Ende der Prognosespanne für 2025 von 5.700 bis 7.000 Unzen liegt oder leicht darunter. Die kombinierten Auswirkungen eines verbesserten Goldpreises im Jahr 2025 und der Tatsache, dass Gold Royalty hauptsächlich NSR-Lizenzgebühren erhält, die keine mit höheren Goldpreisen verbundenen Kosten verursachen, dürften 2025 zu einem Cashflow in Rekordhöhe führen, was ein sehr deutliches Umsatzwachstum gegenüber 2024 bedeuten würde.

* Der Gesamtumsatz, die Erlöse aus Landverträgen und Zinsen sowie GEOs sind jeweils nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen. Siehe "Nicht-IFRS-konforme Kennzahlen" weiter unten.

Ergebnisse des dritten Quartals 2025 und Details zum Webcast

Gold Royalty plant, seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das am 30. September 2025 endende Quartal nach Börsenschluss am Mittwoch, dem 5. November 2025, zu veröffentlichen.

Am Donnerstag, dem 6. November 2025, findet um 11:00 Uhr EST (8:00 Uhr PST) eine Telefonkonferenz statt, um diese Ergebnisse zu besprechen. Um daran teilzunehmen, nutzen Sie bitte eine der folgenden Methoden:

Webcast: Hier klicken

USA (gebührenfrei): 1-833-890-3060

Kanada (gebührenfrei): 1-855-669-9657

International: 1-412-206-6408

Die Präsentation der Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 wird auf der Website von Gold Royalty unter www.goldroyalty.com verfügbar sein, und eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird nach der Präsentation zur Verfügung stehen.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist ein auf Gold spezialisiertes Lizenzgebührenunternehmen, das kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Seine Mission ist es, in hochwertige, nachhaltige und verantwortungsbewusste Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio an Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen für Edelmetalle aufzubauen, das unseren Aktionären langfristig überdurchschnittliche Renditen beschert. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit hauptsächlich aus Netto-Hütten-Lizenzgebühren für Goldvorkommen in Nord- und Südamerika.

Gold Royalty Corp. Kontakte

Jackie Przybylowski

Vizepräsidentin, Kapitalmärkte

Peter Behncke

Direktor, Unternehmensentwicklung und Investor Relations

Telefon: (833) 396-3066

E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"), einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu: Erwartungen hinsichtlich der Lizenzgebühren und Stream-Beteiligungen des Unternehmens, Rohstoffpreise und Ausblick für 2025. Solche Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "glauben", "planen", "voraussehen" oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, darunter Annahmen des Managements hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben der Betreiber der dem Unternehmen zugrunde liegenden Projekte, ihrer Fähigkeit, die offengelegten Pläne und Ziele zu erreichen, der makroökonomischen Bedingungen, der Rohstoffpreise und der Fähigkeit des Unternehmens, zukünftiges Wachstum und Akquisitionen zu finanzieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem die Unfähigkeit der Betreiber der Grundstücke, die den Lizenzgebührenanteilen des Unternehmens zugrunde liegen, die vorgeschlagenen Pläne für diese Grundstücke umzusetzen oder die geplanten Entwicklungs- und Produktionsschätzungen und -ziele zu erreichen, Risiken im Zusammenhang mit den Betreibern der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, einschließlich der erfolgreichen Fortführung des Betriebs dieser Projekte durch diese Betreiber, Risiken im Zusammenhang mit Exploration, Entwicklung, Genehmigungen, Infrastruktur, betrieblichen oder technischen Schwierigkeiten bei solchen Projekten, der Einfluss makroökonomischer Entwicklungen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumspläne umzusetzen, sowie andere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und in anderen öffentlich eingereichten Dokumenten unter den Profilen auf www.sedarplus.ca und www.sec.gov dargelegt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Wir haben in diesem Dokument bestimmte Leistungskennzahlen aufgenommen, darunter: (i) Gesamtumsatz, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen; und (ii) GEOs, die jeweils Nicht-IFRS-Kennzahlen sind. Die Darstellung dieser Nicht-IFRS-Kennzahlen dient der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß IFRS erstellt wurden. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS, und andere Unternehmen können diese Kennzahlen unterschiedlich berechnen.

Gesamtumsatz, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen

Der Gesamtumsatz, die Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen werden ermittelt, indem die Erlöse aus Grundstücksverträgen, die anderen Mineralienanteilen gutgeschrieben werden, und die Zinsen aus goldgebundenen Darlehen zum Gesamtumsatz hinzugerechnet werden. Wir haben diese Informationen aufgenommen, da das Management davon ausgeht, dass bestimmte Anleger diese Informationen verwenden, um unsere Leistung im Vergleich zu anderen Gold-Royalty-Unternehmen in der Edelmetallindustrie zu bewerten.

Nachfolgend finden Sie eine Überleitung der Gesamteinnahmen, Erlöse aus Landverträgen und Zinsen zu den Gesamteinnahmen für die drei Monate, die jeweils am 30. September 2025 und 2024 endeten:

Für die drei Monate, die am 30. September Für die neun Monate, die am 30. September 2025 2024 2025 2024 (in Tausend Dollar) ($) ($) ($) ($) Lizenzgebühr 1.635 1.172 4.732 3.177 Streaming 1.212 - 2.416 - Vorauszahlung der Mindestlizenzgebühr und Vorproduktionslizenzgebühr 1.099 807 3.054 2.250 Erlöse aus Grundstücksverträgen 212 335 1.244 2.788 Zinserträge aus goldgebundenen Darlehen 415 287 1.116 786 Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen 4.573 2.601 12.562 9.001 Erlöse aus Grundstücksverträgen, die mit anderen Mineralienrechten verrechnet wurden (10) (254) (337) (1.467) Zinserträge, die mit goldgebundenen Darlehen verrechnet werden (415) (287) (1.116) (786) Erträge 4.148 2.060 11.109 6.748

GEO

GEOs werden ermittelt, indem der Gesamtumsatz, die Erlöse aus Landverträgen und Zinsen durch den durchschnittlichen Goldpreis des jeweiligen Zeitraums dividiert werden:

(in Tausend Dollar, außer durchschnittlicher Goldpreis/Unze und GEOs) Durchschnittlicher Goldpreis/Unze Gesamtumsatz, Erlöse aus Landverträgen und Zinsen GEOs Für die drei Monate bis zum 30. September 2024 2.475 2.601 1.051 Für die drei Monate bis zum 30. September 2025 3.456 4.573 1.323 Für die neun Monate bis zum 30. September 2024 2.241 9.001 4.017 Für die neun Monate bis zum 30. September 2025 3.206 12.562 3.918

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81529Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81529&tr=1



