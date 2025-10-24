Cherry (ISIN DE000A3CRRN9) benötigt dringend Liquidität und bekommt sie vom Großaktionär Argand. Insgesamt fließen bis zu 5,7 Millionen Euro. Das klingt nach wenig für einen börsennotierten Konzern. Und genau darin liegt das Problem. Cherry kämpft offenbar ums Überleben, und die jetzt vereinbarten Maßnahmen wirken wie ein Strohhalm. Argand springt als Retter ein: Der US-Finanzinvestor Argand hält über 30 Prozent an Cherry und zeigt sich als treuer Gesellschafter. Er kauft konzerninterne Darlehensforderungen im Wert von 1,5 Millionen Euro. Die Rückzahlung ist gestreckt: 0,5 Millionen Euro bis Ende ...

