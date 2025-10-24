Ein Dachdeckergeselle verliert seine Berufsunfähigkeitsrente und klagt sich bis vors Thüringer Oberlandesgericht. Im Zentrum des Falls steht die konkrete Verweisung und die Frage, ob Lagerarbeit oder Hausmeistertätigkeit wirklich der bisherigen Lebensstellung entsprechen. Die Klage war erfolgreich. Es ist fast schon ein Klassiker in der Berufsunfähigkeitsversicherung: der Streit um die konkrete Verweisung. Kaum ein Thema sorgt in der Praxis und vor Gericht so regelmäßig für Diskussionen. Jüngst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
