München (ots) -- Gemeinsamer Song von TikTok-Phänomen Onion Boi und Hamburger Newcomerin NANI- Die Single "Blaue Augen" ist ab Freitag, den 24. Oktober 2025, erhältlich.Mit "Blaue Augen" präsentieren Onion Boi, TikTok-Phänomen mit Millionen-Streams, und NANI, Hamburger Newcomerin mit unverwechselbarer Stimme, einen Song, der Herz und Zeitgeist perfekt vereint. Zwischen atmosphärischem Pop, gefühlvollen Vocals und einem modernen Sounddesign entsteht ein Track, der sich sofort im Kopf festsetzt und zugleich unter die Haut geht.Wenn zwei Ausnahmetalente aufeinandertreffen, entsteht etwas Besonderes: Mit ihrer neuen Single "Blaue Augen" liefern Onion Boi und NANI einen emotionalen, eingängigen Pop-Track, der mit jeder Zeile berührt. Ursprünglich sollte "Blaue Augen" NANIs Solo-Track werden. Doch schon im Studio zeigte sich: Als Duett mit Onion Boi entfaltet der Song eine ganz eigene Dynamik. Das Zusammenspiel aus NANIs emotionalem, klaren Gesang und Onion Bois markantem Stil schafft einen Sound, der sich im Kopf festsetzt und zugleich tief berührt. Daraus entsteht ein Lied über Nähe, Unsicherheit und das bittersüße Gefühl, jemanden einfach nicht vergessen zu können.Onion Boi, bekannt durch TikTok mit Millionen Views, Creations und Streams auf Spotify, hat sich längst von der Plattform-Sensation zum festen Namen in der deutschen Popwelt entwickelt. Seine kreativen Hooks und der unverwechselbare Mix aus Pop, Urban und Emotionen machen ihn zu einem der spannendsten Künstler seiner Generation.NANI, die Newcomerin aus Hamburg, überzeugt mit einer Stimme, die sofort auffällt - zart, aber kraftvoll, klar und gleichzeitig voller Gefühl. Mit "Blaue Augen" feiert sie ihren Einstand in der deutschen Musiklandschaft und beweist, dass sie bereit ist, ihren ganz eigenen Platz darin einzunehmen.Mit diesem Song beginnt eine spannende musikalische Verbindung zwischen zwei Artists, die man definitiv im Blick behalten sollte. "Blaue Augen" ist mehr als nur ein weiterer Pop-Song - es ist ein modernes Liebeslied, das zwischen Hoffnung, Zweifel und Sehnsucht schwebt. Ein Soundtrack für all jene, die sich im Chaos der Gefühle wiederfinden - ehrlich, authentisch und zeitgemäß.Die Single "Blaue Augen" ist ab Freitag, 24. Oktober 2025, erhältlich. Sie wird von El Cartel Music veröffentlicht und von Universal Music vertrieben.