München (ots) -Uwe Ochsenknecht als Gastgeber sowie Martina Hill, Max Giermann, Verena Altenberger, Annette Frier, Serkan Kaya und Juergen Maurer als Gäste eines Dinners, ein Schloss, ein Mord und viele Geheimnisse. Am 22. November um 20:15 Uhr lädt "Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner" zum interaktiven Nervenkitzel in der ARD, der ARD Mediathek und im ORF ein. Im prachtvollen Ambiente führen Familienstreit und Intrigen zu einem mysteriösen Mord - und das Fernsehpublikum versucht per Abstimmung die Mörderin oder den Mörder zu entlarven. Die Handlung wird von dem herausragenden Ensemble in Echtzeit improvisiert.Neben dem Spielleiter-Team, bestehend aus dem Erzähler Harry (Axel Prahl) und dem Maestro Maurice (Jan Josef Liefers), steht nun der Cast der Geburtstagsgesellschaft fest.Uwe Ochsenknecht ist der charismatische Brettspiel-Magnat und Gastgeber, Martina Hill die ehrgeizige Society-Gattin, der exzentrische Sohn und Erfinder wird gespielt von Max Giermann, Verena Altenberger ist die ambitionierte Tochter, Annette Frier ihre fürsorgliche Partnerin und Psychiaterin, Serkan Kaya dergeheimnisvolle Anwalt und Juergen Maurer der schweigsame Chauffeur. Doch wer von ihnen ist die Mörderin oder der Mörder und wer das Mordopfer? Auch kann sich das Publikum auf prominente Gastauftritte freuen, die an diesem besonderen Fernsehabend für zusätzliche Überraschungen sorgen werden.Moderiert wird der Abend von Jessy Wellmer, die durch den außergewöhnlichen Live-Event führen und die Abstimmungsergebnisse der Zuschauenden in Deutschland und Österreich präsentieren wird.Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: "Deutschland ist eine Krimi-Nation - wir lieben das Rätseln, das Mitfiebern, das gemeinsame Suchen nach dem Täter oder der Täterin. Mit dem Live-Krimi-Dinner setzen wir genau auf dieses Gefühl: ein gemeinsamer Abend für alle Generationen, live, echt und voller Überraschungen."Stefanie Groiss-Horowitz, ORF-Programmdirektorin: "Dieser Abend wird das Überraschungsei des diesjährigen Fernsehjahres - Spiel, Spaß und Spannung und niemand weiß genau, was am Ende herauskommt. Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit der ARD ein so innovatives Format umsetzen. Ein Blick auf den Cast verrät schon jetzt: Das wird ein Improvisationsspiel auf höchstem Niveau. Und mit Verena Altenberger und Juergen Maurer sind nicht nur zwei österreichische Topstars mit dabei, sondern auch zwei echte Krimi-Profis."Christoph Pellander, Redaktionsleiter der ARD Degeto Film: "'Tödliches Spiel' zeigt, dass Live-Fernsehen noch immer überraschen kann. Es verbindet die Faszination des Krimis mit der Spannung des Moments - und lädt das Publikum ein, selbst Teil der Geschichte zu werden. Das ist interaktives Erzählen auf einem neuen Level. Dieses außergewöhnliche Format ist nur möglich durch die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Partnern vom ORF, dem Saarländischen Rundfunk und natürlich Constantin Entertainment - ein gemeinsames Experiment, das den Reiz des Live-Erzählens neu definiert."Otto Steiner, Geschäftsführer Constantin Entertainment und Produzent: "Das Krimi-Dinner ist ein innovatives und mutiges TV-Experiment, das alle Beteiligten vor völlig neue Herausforderungen stellt: Hier bilden Kreative aus Fiction und Entertainment ein Team und bringen ihre Erfahrungen aus den unterschiedlichen Genres in das Projekt ein. Diese Mischung sorgt für eine spannende kreative Dynamik. Unser Ensemble wird dem Krimi-Dinner in der Live-Situation seinen ganz eigenen Stempel aufdrücken. Das heißt für uns alle, den Mut zu haben, auch ein Stück loszulassen und sich gemeinsam auf Hohe See zu begeben.""Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner" ist eine Produktion von Constantin Entertainment im Auftrag der ARD Degeto Film und des Saarländischen Rundfunks für die ARD in Zusammenarbeit mit dem ORF.