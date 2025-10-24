CO2-Schwindel? Warum E-Autos keine Lösung sind

Anzeige / Werbung
Die Debatte um E-Mobilität spaltet Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Während Europas Regierungen weiter auf den raschen Umstieg auf Elektroautos drängen, zeigen Marktreaktionen und Industrieerfahrungen ein anderes Bild. Paul Fink, CEO des Öl- und Gasunternehmens ADX Energy, erklärt, warum der Traum vom reinen Elektrozeitalter ins Stocken geraten ist und weshalb Öl und Gas in Europa noch lange gebraucht werden.
Die Ernüchterung der Elektromobilität
Als der italienische Sportwagenhersteller Ferrari vor wenigen Wochen die Einführung seines ersten vollelektrischen Modells ankündigte, reagierte die Börse schlagartig: Die Aktie verlor innerhalb von Minuten rund 16 Prozent. Für viele Beobachter war das mehr als eine Laune des Marktes - es war ein Signal. Anleger beginnen offenbar, an der Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz der Elektromobilität zu zweifeln. Noch vor wenigen Jahren galt das Elektroauto als Symbol ökologischen Fortschritts. Heute rückt ein anderes Thema in den Vordergrund: bezahlbare, verlässliche Energie. Gerade in Europa, wo die Industrie auf hohe Grundlasten angewiesen ist, zeigen sich die Grenzen der Energiewende deutlich.
