Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass die komplette Übernahme von Pierer Mobility durch den indischen Partner Bajaj nur eine Frage der Zeit ist - nun ist es offiziell: Die Übernahmekommission hat bestätigt, dass Bajaj Auto International Holdings B.V. im Rahmen einer Sanierungsmaßnahme durch die Übernahme aller Anteile der Pierer die komplette Kontrolle über die Pierer Mobility AG übernehmen darf, ohne ein Pflichtangebot legen zu müssen (das kam ...

