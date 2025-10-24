HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für Atoss Software nach dem Geschäftsbericht zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 152 Euro belassen. Wachstum im Cloud-Geschäft und Kostendisziplin hätten dem Anbieter von Technologie- und Beratungsdiensten für das moderne Personal-Management ein starkes Quartal beschert, schrieb Philipp Sennewald in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die daraufhin erhöhten Jahresziele 2025 seien schlüssig, nicht zuletzt, weil das Schlussquartal üblicherweise saisonal eher ein starkes sei. Unter dem Strich sprächen das Umsatzwachstum und die Profitabilität des Unternehmens für die Aktien als Investment. Das Wachstum sei skalierbar und von wiederkehrend hoher Qualität. Atoss Software sei ein Qualitätswert in der europäischen Software-Branche, lautet des Experten Fazit./rob/bek/ajx



ISIN: DE0005104400





