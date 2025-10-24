Forschende der Hong Kong Polytechnic University melden einen Durchbruch bei halbtransparenten organischen Solarzellen (ST-OPV). Das könnte einen wichtigen Schritt für gebäudeintegrierte Photovoltaik darstellen. Ein Hongkonger Forschungsteam hat einen neuen Rekord bei der Effizienz von halbtransparenten Solarzellen erzielt: Die sogenannten ST-OPV-Zellen erreichten eine LichtnutzungsÂeffizienz von 6,05 Prozent. Das ist bislang der höchste Messertwert ...

