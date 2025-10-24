Die engste Partnerschaft der KI-Welt zeigt immer mehr Risse. Es geht um die intimste Form der Interaktion - und Microsofts KI-Chef hat eine klare Meinung dazu. Mustafa Suleyman, Chef von Microsoft AI, hat eine klare Grenze gezogen. Auf dem Paley International Council Summit im kalifornischen Menlo Park erklärte er, dass das Unternehmen aus Redmond im US-Bundesstaat Washington keine KI-Dienste für "simulierte Erotik" entwickeln wird. "Das ist einfach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
