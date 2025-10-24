Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Republik Rumänien hat eine neue Euro-Staatsanleihe (ISIN XS3198384813/ WKN A4EJFP) mit einem Volumen von bis zu rund 888 Millionen Euro begeben, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe verzinse sich mit 6,125% pro Jahr, die Auszahlung des Kupons erfolge jährlich. Die erste Zinszahlung sei am 7. Oktober 2026 fällig, die Anleihe laufe bis zum 7. Oktober 2037. Die Stückelung betrage 1.000 Euro. Der aktuelle Kurs liege bei etwa 99,80% (Stand: 22.10.2025), die Rendite bis zur Endfälligkeit betrage etwa 6,15%. Standard & Poor's bewerte Rumänien derzeit mit BBB-. (Bonds weekly Ausgabe vom 23.10.2025) (24.10.2025/alc/n/a) ...

