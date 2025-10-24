Der US-Batterierecycler Redwood Materials hat eine Finanzierungsrunde der Serie E in Höhe von 350 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Mit dem neuen Kapital will Redwood allen voran mehr Second-Life-Energiespeicher bauen, aber auch seine Raffinerie- und Materialproduktion ausweiten. Die Finanzierungsrunde wurde von Eclipse angeführt und zog auch neue strategische Investoren an. Genannt wird etwa NVentures, der Risikokapitalarm von Nvidia. Redwood gibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
