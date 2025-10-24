Hannover (ots) -Das DIY-Magazin Make (https://www.heise.de/make) widmet sich erstmals in einem Sonderheft dem Thema Ikea-Hacks. Ein Highlight ist die Verwandlung des Servierwagens Bror in einen vielseitigen Werkstattwagen. Mit wenigen Handgriffen entsteht eine mobile Werkbank mit Schubladen, Klemmvorrichtungen und erweiterbarer Arbeitsfläche. Die Kosten liegen bei 200 bis 250 Euro, der Umbau dauert zwei bis drei Stunden und kommt ohne kompliziertes Werkzeug aus.Wer keinen Platz für eine Werkstatt hat, kann sich mit einem rollenden Arbeitstisch behelfen: Der Servierwagen Bror von Ikea eignet sich dafür besonders gut. Mit einer Arbeitsfläche von 85 mal 55 Zentimetern und einer Höhe von 90 Zentimetern bietet er ideale Maße für eine mobile Werkbank.Die schwarze Metallkonstruktion und die unbehandelte Kiefer-Sperrholzplatte machen den Wagen robust und funktional. Ein Zwischenboden schafft Stauraum für Werkzeugkisten. "In Kombination mit flachen Boxen oder Besteckkästen entstehen praktische Schubladen für Werkzeuge wie Zwingen, Zangen oder Lineale", erklärt Akos Fodor, leitender Redakteur beim Make-Magazin. Filz an der Unterseite der Boxen ermöglicht ein leichtes Herausziehen.Für noch mehr Flexibilität lässt sich die Arbeitsfläche mit Klappkonsolen und einer zusätzlichen Multiplexplatte erweitern. Tischklemmen durch Löcher in der Arbeitsplatte ermöglichen das Einspannen von Werkstücken. Fodor warnt allerdings: "Als Hobelbank oder für schwere Handsägearbeiten ist die Haltekraft der Rollen nicht ausreichend."Das Sonderheft präsentiert neben dem Werkstattwagen weitere kreative Umbauten: Aus einer einfachen Kunststoffbox wird ein USB-Gamecontroller, das Ivar-Regal verwandelt sich in eine platzsparende Arbeitsecke. Selbst die ikonische blaue Ikea-Tragetasche lässt sich mit simplen Tricks noch verstärken und mit einem Regenschutz ausstatten.Für die Redaktionen: Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne die komplette Artikelstrecke zur Rezension.Nutzen Sie unsere Presse-Newsletter: Damit informieren wir Sie über aktuelle Pressemitteilungen, Neuigkeiten aus dem Medienhaus heise und neueste Inhalte aus unseren Print- und Digitalangeboten - melden Sie sich direkt an (https://www.heisegroup.de/artikel/Presse-Newsletter-9716155.html)!Pressekontakt:Heise GruppePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitSylke Wilde0511 5352 290sy@heise.deOriginal-Content von: Make, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115465/6144341