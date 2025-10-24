Erleichterung am Krypto-Markt kehrt ein, da das bestätigte Treffen zwischen Trump und Xi die Hoffnung auf eine Entspannung im US-China-Konflikt stärkt.Der Kryptomarkt startete am Freitag mit deutlichen Gewinnen, nachdem das Weiße Haus ein mit Spannung erwartetes Treffen zwischen Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping bestätigt hatte. Die Aussicht auf eine mögliche Entspannung im Handelskonflikt zwischen den beiden Supermächten hat die Risikobereitschaft der Anleger deutlich gestützt. Breite Erholung am Kryptomarkt Die Gesamtmarktkapitalisierung des Krypto-Markts steigt um 1,56 Prozent auf 3,75 Billionen US-Dollar, während führende Kryptowährungen auf breiter Front zulegen. Bitcoin …

