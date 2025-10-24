EQS-News: Medios AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Pressemitteilung Medios AG: Umplatzierung der Aktien von Bencis Berlin, 24. Oktober 2025 - Die Medios-Gruppe ("Medios" oder "das Unternehmen"), ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa, wurde darüber informiert, dass Bencis Capital Partners B.V. ("Bencis") ihren gesamten Aktienbesitz an der Medios AG umplatziert hat. Die Aktien, die einem Anteil von insgesamt rund 6,7 % des Grundkapitals von Medios entsprechen, wurden an den institutionellen Investor Janus Henderson Group Plc ("Janus Henderson") veräußert. Die Umplatzierung wurde von Berenberg begleitet. Die Private-Equity-Investment-Gesellschaft Bencis Capital Partners B.V. (Bencis) hatte im Jahr 2024 1.700.000 Medios-Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung im Zusammenhang mit der Übernahme der Ceban Pharmaceuticals B.V. durch Medios erworben. Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender der Medios AG: "Wir begrüßen Janus Henderson als neuen institutionellen und langfristig orientierten Investor im Aktionärskreis und freuen uns über das Vertrauen in unsere Strategie und unsere Wachstumsstory. Wir kennen Janus Henderson bereits seit vielen Jahren und schätzen den professionellen Austausch sehr." Über Medios AG Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien steht das Unternehmen zentralen Partnern der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services zur Seite. Medios hat sich auf die zukunftsweisende Individualmedizin fokussiert, um gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen allen Menschen die innovativsten Therapien zu ermöglichen. Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und sind im Auswahlindex SDAX gelistet. www.medios.group Mehr Informationen zum Thema Individualmedizin: https://app.medios.group/individualmedizin Kontakt Claudia Nickolaus Head of Investor & Public Relations, ESG Communications Medios AG Heidestraße 9 | 10557 Berlin T +49 30 232 566 800 ir@medios.group www.medios.group Disclaimer Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten, wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und der Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Medios AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.



