Köln (ots) -Hiermit zeigen wir Ihnen an, dass wir die rechtlichen Interessen von Iris Stalzer/Herdecke vertreten.Frau Stalzer wurde bei den letzten Kommunalwahlen zur Bürgermeisterin von Herdecke gewählt und wurde durch ihre Adoptivtochter schwer verletzt.Über diesen Vorfall wurde und wird in den Medien intensiv berichtet.Wir haben festgestellt, dass die Berichterstattung zu diesem Vorfall teilweise die Grenzen der presserechtlichen Zulässigkeit überschreitet, indem Details aus den unantastbaren Bereichen der Privatsphäre berichtet wurden, falsche Tatsachen behauptet wurden, Informationen aus Sicherheitskreisen offenbar ungefiltert an die Öffentlichkeit weitergegeben werden oder sogar die Klarnamen der minderjährigen Kinder genannt werden.Wir erwarten von Ihnen, dass Sie die presserechtlichen Grundsätze bei der Berichterstattung einhalten. Dies bedeutet insbesondere die Achtung der absolut geschützten Privat- und Intimsphäre der Familie unserer Mandantin und die Einhaltung der journalistischen Sorgfaltspflichten.Rechtsverletzungen durch die Berichterstattung werden wir für unsere Mandantin geltend machen.Bitte wenden Sie sich für Berichterstattung und Journalistenanfragen ausschließlich an unsere Kanzlei unter renate.schmid@wbs.legalPressekontakt:Renate Schmid, Tel. +49 (0) 221 951563-63, renate.schmid@wbs.legalOriginal-Content von: WBS.LEGAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171943/6144383