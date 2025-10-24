Lifecycle-ETFs versprechen bequeme Altersvorsorge auf Autopilot: Je älter man wird, desto defensiver wird investiert. Doch das Konzept hat Tücken. Es ist eine der ältesten Regeln an der Börse: "100 minus Lebensalter = Aktienquote". Der legendäre Börsenguru André Kostolany prägte diese Faustformel, um Anlegern eine einfache Orientierung für die strategische Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen zu geben. Wer 40 Jahre alt ist, sollte demnach 60 % ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.