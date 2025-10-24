Immer nur die Gewinner im Depot haben? Dieser ETF macht es möglich und bietet Anlegern Zugang zu den am besten laufenden Papieren am Markt. Weltweit diversifiziert, zu niedrigen Kosten und mit einer Top-Performance. Um an der Börse wirklich erfolgreich zu sein, muss man die Gewinner-Aktien identifizieren. Doch anstatt das selbst zu machen, ist das auch via ETF möglich, wobei eine Outperformance dieser Strategie sogar wissenschaftlich belegt ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...