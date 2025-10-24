Das Management erwartet nun Umsätze von rund EUR 2,5 Mrd. (unteres Ende der bisherigen Prognose) sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von =18 % (vorher ~18%). Das Book-to-Bill-Verhältnis wurde auf 1,6x-1,9x angehoben (vorher 1.2). Wir passen unser Modell leicht an, senken die Umsatzerwartungen für das GJ 2025 aufgrund temporärer Projektverschiebungen, heben jedoch die Margenprognosen dank besserer operativer Effizienz und eines vorteilhafteren Produktmixes an. Auf EBIT-Ebene gleichen sich diese Effekte weitgehend aus. Wir gehen weiterhin von einem organischen Umsatzwachstum (CAGR) von rund 17 % bis 2030 aus (Konsens: ca. 19 %) und einer allmählichen Abschwächung der Verteidigungsausgaben in der Terminalphase. Der mittelfristige Ausblick bleibt solide, getragen von robustem Auftragseingang und hoher Visibilität im Auftragsbestand. Ein wesentliches Risiko bleibt jedoch, dass die Konsenserwartungen insbesondere für das Wachstum nach 2029 zu optimistisch erscheinen. Trotz eines leicht erhöhten Kursziels von EUR 74,00 (zuvor 70,00) bleibt die Einstufung Verkaufen bestehen, da die Bewertung mit einem KGV von rund 45x (26E) im Vergleich zu den Wettbewerbern (27x 26E) weiterhin anspruchsvoll erscheint. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hensoldt-ag





© 2025 mwb research