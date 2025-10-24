Nasdaq Prognose & Analyse für Freitag, den 24.10.25 - Aktuelle Einschätzung

Einleitung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.091 Punkten. Bis zum Nachmittag dominierte die Schwäche. Der Index gab im Rahmen dessen bis an die 24.936 Punkte nach. Am Nachmittag konnte sich der Nasdaq stabilisieren und mit Aufnahme des offiziellen Handels dynamisch und mit Momentum aufwärtslaufen. Der Kaufdruck hat übergeordnet bis zum Abend angehalten. Die Aufwärtsbewegung ist dann zwar ausgelaufen, die Bullen konnten den Index aber über der 25.200 Punkte-Marke halten. Im Rahmen des Frühhandels konnte der Index auch die 25.300 Punkte-Marke nehmen.

? Drei Key Takeaways

?? Bullisches Chartbild bestätigt: Sowohl im Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart bleibt der Nasdaq über wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20 - SMA50). Das spricht für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung und ein insgesamt positives Momentum.

?? Kritische Marken im Fokus: Ein Halten oberhalb von 25.300 Punkten signalisiert Stärke, während ein Rückfall unter 25.178 Punkte das bullische Szenario gefährden würde. Die heutige erwartete Range liegt zwischen 25.455 und 25.213 Punkten .

?? Prognose für den Handelstag: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % wird ein seitwärts bis leicht aufwärts gerichteter Verlauf erwartet. Erst unterhalb der SMA50 könnte sich das Bild wieder eintrüben.

Der Nasdaq eröffnete am Donnerstagmorgen bei 25.091 Punkten. Zunächst überwog die Schwäche, wodurch der Index bis auf 24.936 Punkte fiel. Am Nachmittag stabilisierte sich der Markt deutlich. Mit Beginn des offiziellen Handels setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den Index bis über 25.200 Punkte trug. Im Frühhandel am Freitag konnte der Nasdaq sogar die 25.300-Punkte-Marke überschreiten - ein bullisches Signal für die aktuelle Nasdaq Prognose.

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range (Punkte) 23.10. 25.285 24.936 25.251 349 22.10. 25.338 24.804 25.094 534

Datenbasis: 08:00-22:00 Uhr, Quelle: xStation5

?? Nasdaq Analyse - 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der Nasdaq am Morgen nahe der SMA20 (25.239 Punkte). Nach einem Rücksetzer bis zur SMA200 (25.030 Punkte) folgte eine kräftige Erholung über die SMA50 (25.178 Punkte). Am Abend konnte sich der Index über dieser Linie stabilisieren - ein Zeichen für ein aufgehelltes Chartbild.

Kurzfristige Prognose:..

