DAX Prognose für Freitag, 24.10.25 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Einleitung

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.326 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich formatierte der Index das Tageshoch. Es ging mit Aufnahme des Xetra Handels zunächst etwas abwärts. Rasch fanden sich wieder Kaufinteressierte, dies schob den Index wieder an und über die 24.300 Punkte-Marke. Gegen Mittag haben wieder die Gewinnmitnahmen überwogen. Der Index setzte deutlicher zurück. Im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer dynamischen Impulsbewegung an und deutlich unter die 24.000 Punkte-Marke, wobei der Index bis zum Handelsschluss einen Teil der Verluste wieder ausgeglichen hat. Der DAX ging bei 24.168 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

Key Takeaways

?? DAX aktuell mit leichter Aufwärtstendenz: Der DAX konnte sich am 24.10.2025 oberhalb von 24.200 Punkten behaupten und startete mit positiven Impulsen in den Handelstag - das kurzfristige Chartbild bleibt neutral bis bullisch.

?? Technische DAX Prognose zeigt Potenzial: Solange der Index über der SMA20 und SMA50 notiert, bestehen Chancen auf einen Anstieg in Richtung 24.395 bis 24.520 Punkte. Ein Rückfall unter 24.000 Punkte würde das Chartbild hingegen eintrüben.

?? Anlegerstimmung weiterhin von Angst geprägt: Der Fear-&-Greed-Index liegt bei 28 Punkten ("Fear") - ein Hinweis auf mögliche kurzfristige Erholungsbewegungen, da der Markt überverkauft wirkt.

Der DAX startete am Donnerstagmorgen bei 24.190 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Beginn des Xetra-Handels versuchte der DAX zunächst nach Norden auszubrechen, wurde jedoch rasch wieder gebremst. Bis zum späten Vormittag setzte der Index abwärts, bevor er sich im Bereich von 24.050 Punkten stabilisierte. Erst am Nachmittag nahm das Kaufinteresse wieder zu, sodass der DAX am Abend über die Marke von 24.200 Punkten stieg. Im Tagesverlauf konnte damit ein kleiner Xetra-Gewinn verbucht werden, der den DAX aktuell bei 24.217 Punkten schloss....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.