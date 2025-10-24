Was innovative KI-Anwendungen für die Endkunden angeht, da hinkt Apple bekanntlich noch hinterher. Im Bereich Hardware für künstliche Intelligenz hat das Unternehmen am Donnerstag jedoch einen wichtigen Durchbruch gemeldet. Damit löst Apple auch ein Versprechen an US-Präsident Donald Trump ein.Apple hat begonnen, in den USA hergestellte KI-Server aus einem neuen Werk in Houston, Texas, auszuliefern. Die hochmodernen Server sind ein zentraler Bestandteil von Apples Verpflichtung, 600 Milliarden Dollar ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.