US-Präsident Donald Trump hat den Gründer und ehemaligen CEO der weltgrößten Kryptobörse Binance, Changpeng Zhao, begnadigt. Die Entscheidung, die vom Weißen Haus offiziell bestätigt wurde, markiert eine radikale Kehrtwende in der US-Kryptopolitik.In einer scharfen Stellungnahme griff die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, die frühere Regierung direkt an. "Präsident Trump hat von seiner verfassungsmäßigen Befugnis Gebrauch gemacht und Herrn Zhao begnadigt, der von der Biden-Regierung ...

