China steht an einem entscheidenden Wendepunkt: Mit einem neuen Fünfjahresplan will die Regierung ihre Wirtschaft auf nachhaltige Entwicklung, Technologie und Innovation ausrichten. Angesichts globaler Spannungen und wachsender Abhängigkeiten setzt Peking auf Selbstständigkeit, Hightech, industrielle Stärke und gezielte Exporte - ein Kurs, der die künftige Dynamik der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt prägen und zugleich die technologische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Finanzmarktwelt.de