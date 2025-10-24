Berlin (ots) -
Die Steuerschätzer haben für Berlin eine positive Entwicklung bei den Steuereinnahmen vorausgesagt.
Finanzsenator Stefan Evers (CDU) sagte im rbb24 Inforadio am Freitag, aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung erwarte man im kommenden Jahr um die 730 Millionen Euro mehr an Einnahmen. Im übernächsten Jahr sollen es sogar knapp 780 Millionen Euro mehr werden.
Gleichzeitig verwies Evers auf das Rekord-Defizit von 5 Milliarden Euro im Landeshaushalt. Das Ziel bleibe es, den Haushalt wieder auszugleichen.
