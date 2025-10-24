Hamburg (www.anleihencheck.de) - Nachdem die EZB bereits bei den vergangenen beiden Sitzungen das Leitzinsniveau unverändert gelassen hat, dürfte sie auch am 30. Oktober nicht weiter an der Zinsschraube drehen, so Dr. Cyrus de la Rubia und Nils Müller von der Hamburg Commercial Bank. Ihre Analyse der jüngsten Reden und Interviews der EZB-Ratsmitglieder habe ergeben, dass etwa 90% der Stimmberechtigten EZB-Ratsmitglieder eine Beibehaltung des Zinsniveaus unterstützten dürften. Selten habe man im Vorfeld einer EZB-Sitzung ein so homogenes Meinungsbild gesehen. Es verfestige sich zunehmend das Bild, dass der Zinssenkungszyklus abgeschlossen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...