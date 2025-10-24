ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf von 98 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Hamburger hätten ein weiteres schwaches Quartal hinter sich und die Prognose für 2025 ein weiteres Mal gekürzt, schrieb Guillaume Delmas am Freitag nach dem Bericht. Dies stimme auch für 2026 vorsichtig./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005200000