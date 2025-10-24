© Foto: OpenAI

Die asiatischen Aktienmärkte haben zum Wochenschluss kräftig zugelegt - getragen von der Hoffnung, dass sich die Spannungen zwischen den USA und China nach monatelangen Handelsstreitigkeiten entspannen könnten.Hintergrund ist die offizielle Bestätigung des Weißen Hauses, dass Präsident Donald Trump in der kommenden Woche während seiner Asienreise ein persönliches Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping plant. Anleger werten dies als mögliches Signal für einen diplomatischen Durchbruch - zumal der Termin kurz vor Ablauf einer US-Frist für neue Strafzölle auf chinesische Importe liegt. An den Börsen in Tokio, Hongkong und Seoul führte die Aussicht auf ein solches Gespräch zu spürbarem …