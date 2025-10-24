Die Honeywell-Aktie legte am gestrigen Donnerstag um satte +7% zu und kletterte damit auf ein neues 3-Monatshoch. Was steckt hinter dem Kurssprung des amerikanischen Industrietechnologiekonzerns und sollten Anleger diese Aktie im Portfolio haben? Starke Quartalszahlen führen zu Prognoseanhebung Auslöser des gestrigen Kursgewinns der Honeywell-Aktie waren die sehr guten Quartalszahlen des Technologiemischkonzerns. Der Umsatz stieg um 6% auf 10,4 Milliarden ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.