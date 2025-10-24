Die Honeywell-Aktie legte am gestrigen Donnerstag um satte +7% zu und kletterte damit auf ein neues 3-Monatshoch. Was steckt hinter dem Kurssprung des amerikanischen Industrietechnologiekonzerns und sollten Anleger diese Aktie im Portfolio haben? Starke Quartalszahlen führen zu Prognoseanhebung Auslöser des gestrigen Kursgewinns der Honeywell-Aktie waren die sehr guten Quartalszahlen des Technologiemischkonzerns. Der Umsatz stieg um 6% auf 10,4 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
