Deutsche Autobauer vor dem Aus? Wie geht es weiter mit VW, Porsche, Tesla, BYD & Co?
© 2025 Der Aktionär TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|89,44
|89,48
|12:28
|89,46
|89,50
|12:29
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:21
|Deutsche Autobauer vor dem Aus? Wie geht es weiter mit VW, Porsche, Tesla, BYD & Co?
|Deutsche Autobauer vor dem Aus? Wie geht es weiter mit VW, Porsche, Tesla, BYD & Co
► Artikel lesen
|11:58
|BYD, SGMW post over 140% YoY growth?China's passenger vehicle exporters overview (Jan.-Aug. 2025)
|11:01
|BYD CO LTD: Ruhe vor dem Sturm?
|10:15
|BYD's Yangwang U9 becomes first Chinese supercar in Gran Turismo 7
|09:17
|Zhao Changjiang Confirms Departure from BYD COMPANY, Said to Join Luxeed
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:21
|Deutsche Autobauer vor dem Aus? Wie geht es weiter mit VW, Porsche, Tesla, BYD & Co?
|Deutsche Autobauer vor dem Aus? Wie geht es weiter mit VW, Porsche, Tesla, BYD & Co
► Artikel lesen
|11:57
|Presseerklärung für Dr. Wolfgang Porsche aus Anlass einer Berichterstattung in WirtschaftsWoche vom 21.10.2025 über den Wechsel an der Spitze der Porsche AG
|Berlin (ots) - Aus Anlass einer Berichterstattung in WirtschaftsWoche (wiwo.de) vom 21.10.2025 über den Wechsel an der Spitze der Porsche AG und die Rolle von Dr. Wolfgang Porsche in diesem Zusammenhang...
► Artikel lesen
|11:46
|Porsche stellt Hochvolt-System im Cayenne Electric näher vor
|11:31
|PORSCHE AG zündet den Turbo - MDAX-Tagessieger im Höhenflug!
|11:21
|Kanada - Trump bricht alle Verhandlungen ab! Intel, Porsche, Alcoa, Bitcoin, Ethereum im Check
|Das Märkte & Trends Team mit Samir Boyardan und Andreas Wolf lädt euch täglich auf ihren YouTube-Kanal ein. Dort werden mehrmals täglich die aktuellsten und spannendsten Themen rund um die Börse ausführlich...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:21
|Deutsche Autobauer vor dem Aus? Wie geht es weiter mit VW, Porsche, Tesla, BYD & Co?
|Deutsche Autobauer vor dem Aus? Wie geht es weiter mit VW, Porsche, Tesla, BYD & Co
► Artikel lesen
|12:15
|Tesla Recalls 13,000 EVs Built This Year Because They May Lose Power
|12:06
|Elon Musk, Joe Rogan Or Tucker Carlson? Peter Schiff Invites Suggestions On Who Should Moderate His Debate With Changpeng Zhao
|12:06
|Tesla Co-Founder JB Straubel's Redwood Materials Secures $350 Million In Latest Funding Round
|11:54
|Europas Weltraum-Gigant: Die Anti-Musk-Allianz gegen SpaceX
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:21
|Deutsche Autobauer vor dem Aus? Wie geht es weiter mit VW, Porsche, Tesla, BYD & Co?
|Deutsche Autobauer vor dem Aus? Wie geht es weiter mit VW, Porsche, Tesla, BYD & Co
► Artikel lesen
|12:19
|Chipkrise: Vorerst keine Produktionsstopps bei VW
|12:19
|Leichte Entwarnung: Trotz Chipkrise: Vorerst kein Produktionsstopp bei VW
|12:15
|Liefererprobleme bei Nexperia: Produktionsausfälle bei Volkswagen bleiben vorerst aus
|12:11
|Trotz Chipkrise derzeit keine Produktionsstopps bei VW
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BYD CO LTD
|11,505
|-0,86 %
|PORSCHE AG
|46,800
|+2,86 %
|TESLA INC
|384,85
|-0,48 %
|VOLKSWAGEN AG VZ
|89,50
|+0,16 %