Er ist eine technische Neuheit und fast schon ein weiteres "Meisterwerk deutscher Ingenieurskunst". Der jüngst von Porsche entwickelte und patentierte W18-Motor. Doch bereits hier kommen Fragen auf: Befindet sich der Sportwagenbauer nicht in der teuren Transformation zur E-Mobilität? Wie bleibt Geld, das "Auslaufmodell" Verbrenner zu in Zeiten von Stellenabbau und wegbrechender Gewinne zu finanzieren? Ein Kommentar.Mit dem W18-Motor zeigt Porsche, dass Ingenieurskunst in Zuffenhausen noch lebt. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.