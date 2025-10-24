Frankfurt (ots) -Die Unternehmerpersönlichkeiten Judith Williams und Roland Berger sind für ihre außergewöhnlichen Leistungen geehrt worden. Im Rahmen des FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMITS (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8702779/14001/0/51090450/1170/852368/c4be71f30f.html), den die Verlagsgruppe WEIMER MEDIA GROUP veranstaltete, wurden die beiden als "Living Brand" und "Brand Legend" am Donnerstagabend ausgezeichnet. Bei der Abendveranstaltung trafen sich Multiplikatoren aus Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft, zur Marken Gala 2.0 mit Krypto Party im Gibson Club in Frankfurt am Main.Seit rund zwei Jahrzehnten versammelt die MARKEN GALA die Innovatoren und die kreative Szene der Republik gemeinsam an einem Ort. Erstmals fand das prominente Kommunikationsevent im Frankfurter Gibson Club statt und wurde zum Abschluss des zweitägigen FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMITS, zu dessen Top-Speakern unter anderem der Hessische Ministerpräsident Boris Rhein, EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Deutsche Bank-CEO Christian Sewing und Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp zählten.Den Höhepunkt der MARKEN GALA bildete die Preisverleihung. Judith Williams, Unternehmerin, Investorin und TV-Persönlichkeit, wurde als "Living Brand" geehrt. Die Auszeichnung würdigt Menschen, die mit ihrer Persönlichkeit und unternehmerischen Kraft eine Marke verkörpern und prägen. Mit ihrer einzigartigen Kombination aus Authentizität, Innovationsgeist und medialer Strahlkraft hat Williams eine Kosmetikmarke aufgebaut, die weit über Deutschland hinaus für Qualität und Glaubwürdigkeit steht.Einst war sie aus gesundheitlichen Gründen dazu gezwungen, ihre musikalische Karriere als Sopranistin aufzugeben, und hat in der Folge statt zu hadern ihr eigenes Kosmetikunternehmen gegründet und ist über die Jahre zu einer der bemerkenswertesten Unternehmerinnen sowie Medienpersönlichkeiten Deutschlands geworden. "Judith Williams Cosmetics" gehört heute zu den erfolgreichsten Beauty-Marken im europäischen TV Live Commerce."Es gibt zwei Frauen außer mir auf der Welt, die mein Mann toll findet, Judith ist eine davon", begann Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, ihre Laudatio auf die in Deutschland geborene US-Amerikanerin. Wer die zweite Frau ist, wollte Bär übrigens nicht verraten. Dafür erklärte die CSU-Politikerin in Richtung Williams, die als Jurorin aus der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" einem breiten Fernsehpublikum bekannt ist: "Von den Teenagerkindern bis zu meiner Tante, die morgen 70 wird, alle lieben dich. Wie auch immer du das machst, ich hoffe sehr, dass du nie gegen mich kandidierst", sagte Bär. Angesichts des breiten Produktportfolios, über das Williams inzwischen von Mode bis Makeup und Parfüm verfügt, attestierte die Ministerin den Firmen der Wahl-Münchnerin ein "rasantes Wachstum", genauso wie Williams "als Unternehmerin".Williams meinte im Anschluss, sie sei sprachlos, was angesichts der Tatsache, dass sie rund 300 TV-Sendungen im Jahr moderiere, etwas heißen würde. Sie nehme den Preis als Ansporn. "Unternehmertum ist die aufregendste Reise, die man angehen kann im Leben", so die 54-Jährige. Jeden Tag könne man sich selbst reflektieren. Entscheidend dabei sei immer, sich damit auseinanderzusetzen, was "ich heute lernen muss, damit es mich morgen noch gibt".Roland Berger, Gründer der gleichnamigen internationalen Unternehmensberatung, wurde für sein Lebenswerk als "Brand Legend" gewürdigt. Der Preis ehrt Persönlichkeiten, deren Wirken ganze Branchen beeinflusst und deren Name zu einem Markenzeichen für unternehmerischen Weitblick geworden ist. Der 87-Jährige gilt als einer der bedeutendsten Strategieberater Europas und habe "als Persönlichkeit die Beratung, die Wirtschaft, das Denken in Europa geprägt", sagte Stephan Sturm, Vorstandsvorsitzender der Thiele Familienstiftung und Aufsichtsratsvorsitzender von Hugo Boss, in seiner Laudatio. Roland Berger stehe für so viel mehr als allein für das Unternehmen, das seinen Namen trage. "Roland Berger steht für Haltung, Weitblick und Mut." Was immer er anpackte, hätte Wirkung gehabt, so Sturm weiter. Das mache wahre Führungspersönlichkeiten aus, "sie hinterlassen Spuren". Dabei sei Berger immer ein Mensch geblieben, der an den Fortschritt geglaubt hätte, an die Kraft von Ideen und daran, dass Wandel möglich sei. Berger sei "ein disziplinierter Geist mit dynamischer Seele", der Maßstäbe gesetzt habe.Berger, dem vom Publikum stehend applaudiert wurde, wies in seiner Dankesrede schmunzelnd darauf hin, dass er nun wieder etwas über sich gelernt habe, "dass es sich zu behalten lohnt". Ganz im Ernst hat ihn dieses Lernen von anderen ein Berater- und Unternehmerleben lang begleitet, wie er erzählte. "Was mich bereichert hat, ist, dass ich im Laufe meines Lebens viele großartige Menschen kennenlernen durfte." Diesen sei er am meisten dankbar, da sie "aus mir gemacht haben, was aus mir geworden ist". Kurz nutzte Berger die Bühne in Frankfurt dann noch für einen Appell an die Politik. "Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft geht eben nichts", sagte er. Er hoffe, dass die Regierung in Berlin schnell auf diese Idee komme. "Wir brauchen die Reformen alle noch im Jahr 2025." Dann könne es 2026 wieder aufwärts gehen.Über die WEIMER MEDIA GROUP:Die WEIMER MEDIA GROUP (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8702779/14001/0/51090450/1170/852347/e3b8621c6f.html) ist ein für Qualitätsjournalismus stehendes Verlagshaus. Das Medienhaus publiziert unter anderem "The European (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8702779/14001/0/51090450/1170/852356/dfc4664b8d.html)", "Markt und Mittelstand (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8702779/14001/0/51090450/1170/852357/7232dd2314.html)", "BÖRSE am Sonntag (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8702779/14001/0/51090450/1170/852358/6c8cc516ed.html)" sowie den "WirtschaftsKurier (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8702779/14001/0/51090450/1170/852363/590c1da8f8.html)". Zur Verlagsgruppe gehört eine der großen Datenbanken in der E-Mailing-Kommunikation in Deutschland. Die WEIMER MEDIA GROUP ist außerdem Gastgeber großer Konferenzen wie dem "Ludwig-Erhard-Gipfel | Tegernsee Summit (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8702779/14001/0/51090450/1170/852348/4db7e6a0f8.html)", dem "Frankfurt Finance & Future Summit (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8702779/14001/0/51090450/1170/852364/389e6cf6a5.html)" und der "IPO Night (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8702779/14001/0/51090450/1170/852359/ba73410261.html)". Die Gruppe produziert Bücher sowie Unternehmermagazine (CH.GOETZ-VERLAG (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8702779/14001/0/51090450/1170/852360/e1a36c1e8c.html)) und ist als Online-Publisher aktiv. Verlegerin ist Christiane Goetz-Weimer.Pressekontakt:Vera KönigMail: koenig@weimermedia.deOriginal-Content von: WEIMER MEDIA GROUP, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106166/6144519