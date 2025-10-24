Die Science Corporation will ein Gerät kommerzialisieren, das deutlich über das hinausgeht, was Neuralink anbietet. Pikant: Ein wichtiger Manager kommt von der Elon-Musk-Firma. Ein neues Implantat, das vom Startup Pixium Vision entwickelt wurde, erzeugt eine Art "künstliches Sehen", das es zumindest bestimmten sehbehinderten Patientengruppen ermöglicht, wieder Texte zu lesen und Kreuzworträtsel zu lösen, wie aus einem Paper im The New England Journal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n