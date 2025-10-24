London (www.anleihencheck.de) - Die Renditen langlaufender Anleihen sind in der vergangenen Woche weiter gesunken, wenn auch in relativ ruhigen Märkten, die im US-Shutdown ohne US-Wirtschaftsdaten auskommen mussten, so Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management.In dieser Hinsicht markiere der heutige Tag eine Wende, da das Bureau of Labor Statistics den Septemberbericht zum Verbraucherpreisindex (CPI) veröffentliche. Die Mitarbeiter seien eigens zurückgerufen worden, da diese Zahlen für die Indexierung von Renten- und Sozialleistungen benötigt würden. Es werde ein Anstieg der Gesamtinflation erwartet, wobei die Kernrate voraussichtlich stabil bei 3,1% im Jahresvergleich bleibe. ...

