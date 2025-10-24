Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der HBM Healthcare Investments AG vom 24.10.2025:Dynamische Entwicklung im Portfolio der börsenkotierten Unternehmen kompensiert Aufwertung des Schweizer FrankensHBM Healthcare Investments verzeichnete im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2025/2026 einen Gewinn von CHF 96 Millionen, ungeachtet der starken Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den Investitionswährungen von knapp 10 Prozent. Haupttreiber waren Übernahmen und positive Kursentwicklungen im Portfolio der börsenkotierten Unternehmen. Der innere Wert je Aktie (NAV) stieg um 6,1 Prozent. Der Aktienkurs legte um 4,0 Prozent zu, notiert aber weiterhin mit einem hohen Abschlag zum NAV. ...

