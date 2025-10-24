© Foto: Jan Woitas - dpaSanofi übertrifft alle Gewinnerwartungen. Das Erfolgsmedikament Dupixent fängt schwache Impfstoffverkäufe ab. Doch die Zukunft des Konzerns bleibt riskant.Der französische Pharmakonzern Sanofi hat im dritten Quartal 2025 die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 7 Prozent auf 2,91 Euro - deutlich über der Schätzung von 2,65 Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Der Umsatz kletterte um 2,3 Prozent auf 12,43 Milliarden Euro. Haupttreiber war das Erfolgsmedikament Dupixent, dessen Absatz um 26 Prozent auf 4,16 Milliarden Euro zulegte. Das Mittel zur Behandlung von Hautkrankheiten und Asthma gilt als Sanofis wichtigster Umsatzbringer. Experten trauen ihm …Den vollständigen Artikel lesen ...
