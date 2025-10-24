Transformation der Finanzdienstleistungsbranche mithilfe der IOWN-Infrastruktur

NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. (vormals NTT Communications Corporation, nachfolgend "NTT DOCOMO BUSINESS") und deren Tochtergesellschaft in Hongkong, NTT Com Asia, gaben heute die Einführung des Dienstes APN InterLink in Hongkong für Finanzinstitute bekann. Der Dienst wird ab 1. November 2025 verfügbar sein und die All-Photonic Network-(APN-)Technologie*1 nutzen, um die Initiative IOWN*2 zu unterstützen. APN InterLink wird in Hongkong, einem der führenden Finanzzentren Asiens, kommerziell eingesetzt und nutzt eine photonikbasierte Konnektivität mit extrem niedriger Latenz, um den steigenden digitalen Anforderungen des Finanzsektors gerecht zu werden. Dies gilt insbesondere für latenzempfindliche Handelsgeschäfte, den algorithmischen Handel*3, den Zugriff auf Marktdaten in Börsennähe und Transaktionen in Echtzeit.

NTT APN InterLink Service

Mit Blick auf die Zukunft planen NTT DOCOMO BUSINESS und NTT Com Asia, einen erweiterten Einsatz von IOWN APN auf dem Asia Submarine-Cable Express (ASE), der Tokio und Hongkong verbindet, um eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen wichtigen Finanzzentren zu ermöglichen.

1. Hintergrund

Die Finanzbranche erlebt derzeit eine rasante digitale Transformation, die für einen wachsenden Bedarf an schnelleren und komplexeren Transaktionen sorgt. Algorithmischer Handel und andere latenzempfindliche Handelsformen wie Hochfrequenzhandel (HFT) oder Transaktionen in Echtzeit nehmen zu. Daher sind Netzwerke mit extrem niedriger Latenz für Finanzinstitute entscheidend, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu schützen denn selbst Millisekunden können das Handelsergebnis beeinflussen. Mit APN InterLink können Finanzinstitute ihre digitale Transformation beschleunigen und ihre Innovationsfähigkeit stärken, etwa durch gemeinsame Entwicklungsprojekte oder KI-gestützte Initiativen.

Für geschäftskritische Prozesse sind robuste Notfallwiederherstellungssysteme unverzichtbar, um die Geschäftskontinuität auch bei schweren Störungen zu gewährleisten. Unternehmen, die auf IOWN APN setzen, profitieren von einer effizienten und nahtlosen Datenübertragung zwischen geografisch verteilten Standorten. Dadurch werden die Zuverlässigkeit und die betriebliche Effizienz umfangreicher Katastrophenschutzmaßnahmen erheblich verbessert.

2. Unsere Dienste im Überblick

APN InterLink bietet folgende Konnektivitätslösungen für den Finanzsektor an:

APN-Verbindung zwischen Rechenzentren (APN DCLink):

Die Zusammenschaltung der Rechenzentren Financial Data Center und Tai Po Data Center von NTT Com Asia über APN bildet ein Netzwerk mit extrem niedriger Latenz. Da sich das Finanz-Rechenzentrum in direkter Nachbarschaft zur Hongkonger Börse (HKEX) befindet, liefert die Verbindung eine optimale Performance für geschäftskritische Finanzoperationen wie latenzempfindliche Handelsgeschäfte und die Verarbeitung von Transaktionen in Echtzeit.



Verbindung zwischen beliebigen Standorten (APN DedicatedLink):

APN DedicatedLink ermöglicht nahtlose Verbindungen zwischen allen Kundenstandorten oder Rechenzentren in Hongkong. Kunden können ihre Standorte mit dem FDC und TPDC verbinden und erhalten so einen Zugang zur HKEX mit extrem niedriger Latenz.

3. Künftige Entwicklungen

Um der steigenden Nachfrage nach latenzarmen Verbindungen zwischen Japan und Hongkong gerecht zu werden, bietet NTT DOCOMO BUSINESS in Japan "docomo business APN Plus powered by IOWN"*4 nachfolgend "docomo business APN Plus"). NTT Com Asia hingegen stellt in Hongkong "APN InterLink" zur Verfügung, um in beiden Märkten einen Hochgeschwindigkeitszugang zu unterstützen.

NTT DOCOMO BUSINESS und NTT Com Asia beabsichtigen, den Einsatz von APN auf dem ASE-Kabel zwischen Tokio und Hongkong auszuweiten und IOWN APN-Hubs in ganz Asien einzurichten. Diese Initiative wird die nahtlose Zusammenarbeit zwischen führenden Finanzzentren erleichtern und die digitale Transformation der Finanzwelt beschleunigen.

4. Kommentare

"NTT DOCOMO BUSINESS bietet in Japan den IOWN APN-Dienst docomo business APN Plus an, der bei zahlreichen Kunden auf großes Interesse stößt. Wir arbeiten intensiv daran, APN InterLink das in Hongkong kommerziell eingeführt werden soll mit dem japanischen docomo business APN Plus zu verbinden, um den Dienst weltweit zur Verfügung zu stellen. Mit dieser Initiative wollen wir die geschäftskritischen Anwendungen und Geschäftsabläufe unserer Kunden zusätzlich unterstützen."

- Hisashi Fujishima, Senior Executive Officer, Head of Platform Services Division, NTT DOCOMO BUSINESS

"Wir begrüßen die Einführung von APN InterLink in Hongkong, einem der weltweit führenden Finanzzentren. Indem wir die neueste IOWN-Technologie einsetzen, engagieren wir uns für den Aufbau einer Infrastruktur der nächsten Generation für den Finanzsektor."

- Daisuke Kuroda, CEO, NTT Com Asia Ltd.

5. Die Rollen jedes Unternehmens

NTT DOCOMO BUSINESS: Stellt den APN-Dienst docomo business APN Plus bereit und verwaltet die Geschäftsaktivitäten in Japan.

NTT Com Asia: Betreibt den APN-Dienst "APN InterLink" und verwaltet den Vertriebsbereich in Hongkong.

6. Preisgestaltung und Implementierung

Nähere Informationen zu Preisen und Einzelheiten zur Implementierung erhalten Sie von den Vertriebsmitarbeitern von NTT DOCOMO BUSINESS oder NTT Com Asia.

7. Über IOWN APN

IOWN, eine wegweisende Initiative mit dem Ziel, die Netzwerkarchitektur und intelligente Infrastruktur zu revolutionieren, wird von der NTT Group und dem IOWN Global Forum getragen, dem über 170 Mitgliedsorganisationen aus 19 Ländern angehören, darunter führende Unternehmen aus Telekommunikation, Cloud Computing und der Halbleiterindustrie. Den Kern bildet das APN, das die herkömmliche elektronische Übertragung durch optische Kommunikation und Softwareintegration ersetzt.

Dieser Paradigmenwechsel beruht auf photonischen Verbindungen mit hoher Kapazität, extrem niedriger Latenz und hoher Energieeffizienz, um transformative Fähigkeiten für alle Branchen zu ermöglichen. Auf diese Weise werden ESG-Verpflichtungen eingehalten und die Datenverarbeitung in Echtzeit, intelligente Automatisierung und nachhaltige digitale Transformation vorangetrieben.

NTT Communications Corporation hat am 1. Juli 2025 sein Unternehmen in "NTT DOCOMO BUSINESS, Inc." umbenannt. Als industrieller und regionaler DX-Plattformanbieter, der die digitale Transformation in verschiedenen Branchen und Gesellschaftsbereichen vorantreibt, ermöglichen wir die Entwicklung einer dezentralisierten, autonomen und kooperativen Gesellschaft, in der Unternehmen und Gemeinschaften nachhaltig prosperieren können. Es ist unser Anspruch, neue Werte zu erschließen und dazu beizutragen, Wohlstand für alle zu schaffen.

*1: APN: Ein ausschließlich auf Photonik basierendes Netzwerk, das Photonentechnologie in allen Bereichen einsetzt von Netzwerken bis hin zu Endgeräten. *2: IOWNA network and information processing platform utilizing photonics and information processing technologies to realize a smart society. IOWN ist eine Marke oder eingetragene Marke der NTT Corporation. *3: Algorithmischer Handel bezieht sich auf ein Handelssystem, bei dem Computer automatisch den Zeitpunkt und die Menge von Aktienaufträgen bestimmen und diese wiederholt ausführen. *4: docomo business APN Plus powered by IOWNEin hochleistungsfähiger, stabiler und latenzarmer Netzwerkdienst, der auf der IOWN-Initiative aufbaut. https://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2025/0918.html *docomo business APN Plus ist eine zur Eintragung angemeldete Marke von NTT DOCOMO BUSINESS.

