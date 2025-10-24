Der aktuelle Ratingjahrgang PKV von Franke und Bornberg zeigt, dass Anbieter wieder stärker auf Leistungsqualität statt auf Preis setzen. Insgesamt bleibt das Niveau stabil. Digitale Angebote nehmen derweil zu. Welche Anbieter haben laut dem Analysehaus die besten Tarife im Angebot? Die private Krankenversicherung (PKV) hat in den letzten Monaten häufig Aufmerksamkeit erregt. Vor allem die deutlichen Beitragssteigerungen zum Jahreswechsel haben für Diskussionen gesorgt - und sie stehen auch dieses ...

