Der französische Autozulieferer Valeo hat im dritten Quartal positiv überrascht. Der Umsatz lag mit knapp 5 Mrd. € deutlich über den Erwartungen, was in einem insgesamt schwachen Marktumfeld ein starkes Signal ist. Besonders gut lief es im Bereich Power, der um 11 % zulegen konnte und damit erneut den größten Ergebnisbeitrag lieferte. Das Hochvoltgeschäft entwickelt sich dynamisch und die Neuaufstellung in China beginnt Früchte zu tragen. Die Lücke zum dortigen Markt schrumpfte spürbar, während Valeo in Europa sogar stärker wuchs als die gesamte Autoproduktion. Schwächer verlief das Geschäft im Bereich Brain, wo weniger rentable Fahrerassistenzprojekte beendet wurden und es zu Verzögerungen in Nordamerika kam.Dennoch bestätigte das Management die Jahresziele und rechnet weiterhin mit rund 20,5 Mrd. € Umsatz sowie einer operativen Marge zwischen 4,5 und 5,5 %. Auch der freie Cashflow soll solide bleiben. Die Analysten von JPMorgan sehen Valeo auf Kurs und halten an ihrer Einstufung "Overweight" mit einem Kursziel von 22 € fest. Das wäre ein Verdoppler. Ich verweise auf unsere Lupe im Aktionärsbrief aus AK 37/25vom 10. September. Die europäischen Zulieferer werden unterschätzt. Der Valeo-Chart signalisiert die Trendwende.Ihr Volker SchulzBernecker Readktion (