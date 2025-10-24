Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bei der anstehenden Sitzung des EZB-Rats ist keine Lockerung zu erwarten, so die Analysten der Helaba. Immerhin sei aber bei den Anlegern wieder etwas mehr Zinssenkungsfantasie vorhanden.In diesem Jahr gebe es noch zwei Termine, an denen der EZB-Rat entscheiden könne, ob er die Leitzinsen verändere. Angesichts der unübersichtlichen Lage sei die Wahrscheinlichkeit jedoch gering, dass der Rat noch einmal ein Ausrufezeichen setze. Es sei ein bisschen wie im Fußball gegen Ende der Spielzeit: Niemand wolle mehr ein Risiko eingehen und das Spiel plätschere so dahin. ...

