Rivian Automotive entlässt rund 4,5 Prozent seiner Belegschaft. Gründer und CEO RJ Scaringe begründet das in einem internen Memo mit "sich verändernden Rahmenbedingungen". Die Zahl von rund 4,5 Prozent geht aus einer Mitteilung hervor, die Rivian intern an seine Mitarbeiter verschickt hat - und die von verschiedenen US-Medien eingesehen werden konnte. Dort wurde aber keine konkrete Zahl genannt, wie viele Mitarbeiter entlassen werden sollen. Das ...

