Ein Traditionswert der europäischen Biotech-Szene arbeitet sich Schritt für Schritt aus dem Tief. Nach Monaten der Konsolidierung greift das neue Managementkonzept sichtbar. Jetzt sprechen immer mehr Signale dafür, dass daraus ein nachhaltiger Aufwärtstrend entsteht.Die jüngsten Zahlen bestätigen die operative Wende. Der Umsatz legte im dritten Quartal um 7 Prozent zu, das operative Ergebnis stieg um 13 Prozent. Besonders das margenstarke Geschäft mit Verbrauchsmaterialien sorgt wieder für Wachstum. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär