Der Wochenauftakt liefert mit dem Ifo-Index, US-Auftragseingängen und den ersten Quartalszahlen wichtige Impulse für Konjunktur- und Börsentrends.Zum Auftakt der Woche rückt Deutschland mit dem Ifo-Geschäftsklimaindex ins Zentrum der Aufmerksamkeit - ein wichtiger Stimmungsindikator für die heimische Wirtschaft. Zeitgleich geben die US-Auftragseingänge langlebiger Güter Hinweise auf die Dynamik der Industrieproduktion jenseits des Atlantiks. ...

