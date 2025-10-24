Das sind die wichtigsten Termine in der Handelswoche vom 27. bis 31. Oktober 2025Die Woche im Überblick: Montag, 27. Oktober 2025IFO-Geschäftsklima, Auftragseingänge und erste Q3-Zahlen (u.a. Deutsche Börse) leiten eine intensive Datenwoche ein. Dienstag, 28. Oktober 2025Verbrauchervertrauen und Visa, PayPal, Booking im Fokus - dazu der politische Außenwirtschaftstag in Berlin. Mittwoch, 29. Oktober 2025Die Fed entscheidet über die Zinsen, ...

