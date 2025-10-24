FACTS 8 bietet nun Unterstützung für Ordinal-Endpunkte und eine neue "Quick Start"-Funktion

Berry Consultants, LLC hat die Veröffentlichung von FACTS 8 bekannt gegeben, der neuesten Version seines branchenführenden Fixed and Adaptive Clinical Trial Simulator (FACTS). FACTS 8 ist nun sowohl für bestehende Nutzer als auch für Neukunden weltweit verfügbar.

FACTS ist die leistungsstärkste, flexibelste und effizienteste Plattform für die Konzeption und Simulation klinischer Studien über das gesamte Spektrum der Arzneimittelentwicklung hinweg von frühen Phase-I-Studien bis hin zu komplexen, mehrarmigen Plattformstudien. Die neue Version bietet zwei wesentliche Neuerungen:

Vollständige Simulation ordinaler Endpunkte in Phase-II- und Phase-III-Studiendesigns, die leistungsstarke Designs mit frequentistischen und bayesschen Analysemethoden ermöglichen.

Eine Quick-Start-Funktion, die die Einrichtung für feste und gruppenweise sequenzielle Versuche optimiert und gleichzeitig die volle Simulationsleistung von FACTS für individuellere adaptive Designs beibehält.

"Ordinalendpunkte sind in klinischen Studien allgegenwärtig, und die Fähigkeit, die Analysen und das Design für Studien, in denen sie verwendet werden, zu optimieren, wird immer wichtiger", erklärte Dr. Scott Berry, President und Senior Statistical Scientist bei Berry Consultants. "Mit FACTS 8 bieten wir Forschern eine einheitliche Plattform zur Bewertung und zum Vergleich von Analysemethoden für diese Endpunkte von Dichotomisierung, nichtparametrischen Wilcoxon-Tests, Proportional-Odds-Tests, Bayes'schen Dirichlet-Modellen bis hin zur Nutzgewichtung. Diese Funktion ermöglicht es Teams, Leistungen direkt zu vergleichen, bessere Designentscheidungen zu treffen und letztendlich die klinische Forschung zu verbessern."

Das Ordinal Endpoint Module in FACTS 8 unterstützt die Simulation von ein-, zwei- oder mehrarmigen Studien und umfasst die gesamte Bandbreite adaptiver Designfunktionen vorzeitiges Beenden, Arm-Dropping und reaktionsadaptive Randomisierung.

"Diese Version erweitert nicht nur die Leistungsfähigkeit und den Anwendungsbereich von FACTS, sondern macht auch die Simulation konventioneller Studien schneller und einfacher", fügte Tom Parke, Director of Software Solutions bei Berry Consultants, hinzu. "Die neue Quick-Start-Funktion ermöglicht es Benutzern, Standarddesigns innerhalb weniger Minuten einzurichten und auszuführen, wobei dieselbe detaillierte Simulations-Engine beibehalten wird, die auch unsere fortschrittlichsten adaptiven Studien unterstützt."

Mit diesen Verbesserungen spiegelt FACTS weiterhin die Philosophie von Berry Consultants wider, dass die Simulation klinischer Studien intuitiv, transparent und umfassend sein sollte. Mit FACTS können Anwender Designs für alle Arten von Studien festlegen und vergleichen von einfachen festen Designs bis hin zu den innovativsten adaptiven Plattformen -, was eine intelligentere und effizientere klinische Entwicklung ermöglicht.

Über Berry Consultants

Berry Consultants ist ein international anerkanntes führendes Unternehmen im Bereich der Konzeption, Simulation und Durchführung innovativer klinischer Studien. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen ist auf bayessche und adaptive klinische Studien spezialisiert und bietet weltweit Beratungskompetenz und Softwarelösungen für Partner aus den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie und Wissenschaft. Mit seiner führenden Softwareplattform FACTS ermöglicht Berry Consultants Forschern die Erforschung, Optimierung und Durchführung von Studiendesigns, die die Effizienz, Ethik und wissenschaftlichen Erkenntnisse in verschiedenen Therapiebereichen verbessern. www.berryconsultants.com

