Am kommenden Dienstag wird der größte US-amerikanische Krankenversicherer vor der Börseneröffnung an der Wall Street die Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal vorlegen. Nach gesenkten Jahresprognosen und Veränderungen im Management geht es für UnitedHealth vor allem um eines: Vertrauen zurückgewinnen.Die Analysten erwarten im Schnitt einen Quartalsumsatz in Höhe von 113 Milliarden Dollar, einem EBITDA von 5,18 Milliarden Dollar und einem bereinigten Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,85 Dollar.Zum ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.