OpenAI hat die Übernahme einer Firma bestätigt, deren Gründer viel Erfahrung mit dem Steuern von Mac, iPhone und iPad haben. Ihre App Sky könnte ChatGPT tief im Mac-Betriebssystem verankern und es leichter steuerbar machen. Ari Weinstein und Conrad Kramer sind in der Apple-Szene sehr bekannt. Sie entwickelten ursprünglich die Automatisierungslösung Workflow, die Apple 2017 übernahm und später als Kurzbefehle-App (Shortcuts) in seine Betriebssysteme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n