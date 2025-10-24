OpenAI hat die Übernahme einer Firma bestätigt, deren Gründer viel Erfahrung mit dem Steuern von Mac, iPhone und iPad haben. Ihre App Sky könnte ChatGPT tief im Mac-Betriebssystem verankern und es leichter steuerbar machen. Ari Weinstein und Conrad Kramer sind in der Apple-Szene sehr bekannt. Sie entwickelten ursprünglich die Automatisierungslösung Workflow, die Apple 2017 übernahm und später als Kurzbefehle-App (Shortcuts) in seine Betriebssysteme ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.