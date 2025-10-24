WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Inflation im September weniger als erwartet verstärkt. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 3,0 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Im August hatte die Inflationsrate bei 2,9 Prozent betragen. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg auf 3,1 Prozent erwartet.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise in der größten Volkswirtschaft der Welt um 0,3 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,4 Prozent erwartet worden.

Die Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, sank im Jahresvergleich von 3,1 Prozent auf 3,0 Prozent. Analysten hatten hingegen einen unveränderten Wert erwartet.

Die Daten wurden verspätet veröffentlicht. Grund ist die teilweise Schließung von Regierungsbehörden (Shutdown). Die Verbraucherpreisdaten werden trotz des Shutdowns veröffentlicht, da sie beispielsweise für die Berechnung von Sozialausgaben benötigt werden./jsl/la/mis